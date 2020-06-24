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Ремонт компьютеров в Москве
Ремонт компьютеров в Москве начинается с диагностики. Осмотр опытными мастерами поможет быстро установить и решить проблему. Наш сервисный центр оснащен современным оборудованием, позволяющим реанимировать вашу технику практически из любого состояния: восстановить информацию, модернизировать ПО, произвести замену модулей и узлов.
5 причин, по которым обратиться в сервисный центр необходимо как можно раньше:
- техника не включается
- резко упала скорость работы
- загрузку блокирует вредоносное ПО
- нагревается корпус
- во время работы беспокоит непонятный шум.
Большой список поломок, с которыми может столкнуться современный компьютер, требует внимания команды профессионалов – каждый из них специализируется на определенном кластере проблем. Поэтому ремонт компьютеров в Москве лучше поручить опытной и слаженной команде. Если требуется замена физических носителей, техника попадет в руки специалистов по ремонту. В случае проблем с «интеллектом» – опытные программисты проведут полный комплекс мероприятий по восстановлению работоспособности.
Сервисный ремонт ноутбуков
Сервисный ремонт ноутбуков – спрос на эту услугу растет. Ноут стал востребованной альтернативой компьютера, обходиться без него сложно и студенту, и домохозяйке, и бизнесмену. Для многих любимое устройство – источник информации, увлекательное развлечение, инструмент дохода. Его скорейшая починка – это ценность, за которую клиент благодарен вдвойне.
Топ проблем, с которыми пользователь сталкивается наиболее часто:
- нагрев корпуса
- маленький временной интервал работы без сети
- некорректная работа клавиатуры
- отсутствует подсоединение к Интернету
- в устройство попала влага.
Наши эксперты устранят проблему, произведут чистку, заменят термопасту – подарят устройству новую жизнь. Ноутбуки достаточно выносливы, при квалифицированном обслуживании они прослужат еще столько же, сколько уже прослужили. В то же время новые модели не лишены недостатков, иногда проблемы начинаются с первых дней использования. Грамотная настройка и своевременный сервисный ремонт ноутбука специалистами нашей компании предотвратят возникновение крупных неполадок, повысят эффективность его работы.
Ремонт планшетов в Москве
Ремонт планшетов в Москве в большинстве случаев требуется из-за падения и попадания влаги. Но есть и другие причины. Экономия в размере гаджета иногда достигается за счет хрупкости и среднего качества некоторых узлов и деталей. В таком случае нужна их замена.
Также распространенным затруднением является отказ «сотрудничать» с более крупным устройством – проблему решит замена USB-порта. Треснувший экран доставляет неприятности: гаджет продолжает работать, но его функциональность значительно снижена и доставляет ряд неудобств.
Специалисты нашего центра:
- оперативно и недорого произведут замену вышедших из строя деталей
- обновят стекло и тачскрин
- приведут устройство в полный порядок.
После ремонта планшета в Москве у наших умельцев ваш гаджет еще долго будет служить для игр и учебы, чтения и просмотра видео, серфинга в интернете. Это удобное, многофункциональное устройство может получить второй шанс в одном из двух сервисных центров «Бибибук».
Ремонт смартфонов в Москве
Ремонт смартфонов в Москве обойдется недорого, если вы обратитесь в наш сервисный центр. Самый маленький из цифровых гаджетов чаще подвергается нежелательному механическому воздействию, страдает от влаги, в неподходящий момент выскальзывает из рук. Но не все потеряно – мастера заменят стекло, почистят платы, починят разъем, восстановят (при необходимости) контакты, файлы и видео. Также востребованными услугами являются разблокировка, русификация и прошивка – наши умелые руки выполнят и это.
Помощь специалистов «Бибибук» понадобится, если:
- в целом смартфон работает неплохо, но подводят отдельные функции (не работает камера или блютуз)
- поврежден экран
- сенсор некорректно реагирует на касания
- вы не слышите собеседника или он не слышит вас
- нет соединения с Интернетом, хотя другие устройства «видят» сеть
- телефон не работает.
Необходимые запасные части для «умного» телефона есть в нашем арсенале. Любой вид ремонта от прошивки до замены матрицы будет выполнен качественно в короткие сроки.
Ремонт компьютеров выезд
Ремонт компьютеров выезд на дом – удобная и востребованная услуга. Проблема в ПО, вирусах, жестком диске, сгоревшей плате?
Точечно определить проблему – задача специалиста высокой квалификации.
Экономия оперативного ремонта ясна клиентам, для которых компьютер и периферийные устройства – важный фундамент бизнеса. Да и мамочке с маленьким ребенком, человеку, ограниченному в передвижении, пригодится такой удобный вид сервиса как ремонт компьютера с выездом на дом.
Ремонт ноутбуков на дому
Ремонт ноутбуков на дому – выбор занятых людей. Если нет возможности приехать к нам, мастер приедет в ваш дом (офис, учреждение) и на месте проведет диагностику. Если это технически возможно, ремонт также будет произведен на месте с подбором и заменой всех необходимых модулей. Старенький ноутбук или недавно купленный – поможем в любом случае. Если устройство не подлежит ремонту, выкупим его по выгодной цене. Быстро и качественно, профессионально и компетентно – мы работаем для людей.
Так же, если вы не знаете куда деть свои старые ноутбуки, компьютера, которые не устраивают вас по каким-то критериям, или просто хотите нового, то мы вам поможем! Наш сервисный центр покупает любые ноутбуки и компьютера, любого уровня поломки, а так же мы приобретаем залитые водой.
Так же приятным дополнением будут низкие цены. Не смотря на довольно низкие цены, качество ремонта продукции не подвергается сомнению.
Находимся мы рядом с метро Бибирево, улица Костромская 17, что так же не может не радовать. Не придется тащиться неизвестно куда по пробкам. Контактный телефон для связи со специалистом, который может проконсультировать вас 8 (495) 208-07-07.
Отзывы наших клиентов:
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Оперативность, качество работы, низкая цена! Рекомендую!
Оперативность, качество работы, низкая цена! Рекомендую!
Лучший сервисный центр. Если не в Москве, то в Бибирево точно!Всё сделано было чёт
Лучший сервисный центр. Если не в Москве, то в Бибирево точно!
Всё сделано было чётко, правильно, быстро и любезно.
Мы в пылу празднования Нового года случайно разлили с пол бокала шампанского на н
Мы в пылу празднования Нового года случайно разлили с пол бокала шампанского на ноутбук, у меня чуть сердце не остановилось, мигом протрезвел. Быстро отключил, на следующий день набрал Бибибук и привез, надежд особо не было, но через день отдали полностью рабочий. Я в приятном шоке, спасибо, ребят!
Спасибо сервисному центру "Бибибук", починили матрицу, детали были в наличии, поэт
Спасибо сервисному центру "Бибибук", починили матрицу, детали были в наличии, поэтому ждать долго не пришлось)) Цены очень приемлемые
Все понравилось, починили мой ноутбук на месте, подождала минут 40, ребята вежливые
Все понравилось, починили мой ноутбук на месте, подождала минут 40, ребята вежливые. Спасибо!
А у меня ноутбук начал дико тормозить, прям невозможно открыть ни видео, ни фотки.
А у меня ноутбук начал дико тормозить, прям невозможно открыть ни видео, ни фотки. Я в нем особо не разбираюсь - принес Бибибуку, сказали, что нужно поменять жесткий диск, так не только поменяли за копейки, но еще и сбросили всё нужные данные на новый. Спасибо, доволен)
Купил новую видеокарту и решил ее немножечко разогнать... сжег БП и Южный мост. Так
Купил новую видеокарту и решил ее немножечко разогнать... сжег БП и Южный мост. Так БП заменили, Юг подняли, Южный мост оживили, Карл! Спасибо Бибибук, впредь буду внимательней
А у меня вот ноутбук работал только от розетки, батарея совсем не держала. Друг пос
А у меня вот ноутбук работал только от розетки, батарея совсем не держала. Друг посоветовал Бибибук, сначала сомневался, но пришлось нести - не жалею, всё сделали быстро и аккуратно, цена устроила. теперь радуюсь что моему ноуту не нужна постоянно розетка
Перестал заряжаться планшет Samsung, отнесла, заменили батарею на следующий день пра
Перестал заряжаться планшет Samsung, отнесла, заменили батарею на следующий день практически по ее себестоимости. Теперь мой планшетик опять работает, спасибо:)
Ребенок столкнул ноутбук со стола, перестал работать жесткий диск. На нем были важ
Ребенок столкнул ноутбук со стола, перестал работать жесткий диск. На нем были важные документы, фотографии и видео архив семейный. Очень переживал, что не удастся реанимировать все это. Специалисты в СЦ "Бибибук", все восстановили на 100% и перенесли на новый жесткий диск. Огромная благодарность!
Сделали ноут Асус, проблема была с кулером охлаждения и с высохшей термопастой. За
Сделали ноут Асус, проблема была с кулером охлаждения и с высохшей термопастой. Заменили, почистили теперь работает отлично.
Спасибо огромное бибибуку что он есть!Есть бибибук - есть комп)
Спасибо огромное бибибуку что он есть!
Есть бибибук - есть комп)
Спасибо за ремонт видеокарты ноутбука HP уложились в нужный мне срок, благодаря эт
Спасибо за ремонт видеокарты ноутбука HP уложились в нужный мне срок, благодаря этому мой рабочий процесс не был нарушен.
Менял видеочип на ноутбуке. Делали быстро и дали гарантию. Работает исправно. Благ
Менял видеочип на ноутбуке. Делали быстро и дали гарантию. Работает исправно. Благодарен!
Починили ноутбук после падения. Была проблема с жестким диском как оказалось. Мар
Починили ноутбук после падения. Была проблема с жестким диском как оказалось. Марату отдельное спасибо.
Спасибо. Очень близко от метро и цены соответствуют заявленным по телефону., что н
Спасибо. Очень близко от метро и цены соответствуют заявленным по телефону., что не часто происхожит в других местах.
Спасибо, ребята. Очень помогли с Samsung S6. Починили контроллер питания, всё работает.<
Спасибо, ребята. Очень помогли с Samsung S6. Починили контроллер питания, всё работает.
Спасибо, Бибибук. Все цены, указанные на сайте соответствуют, на месте не пытаются
Спасибо, Бибибук. Все цены, указанные на сайте соответствуют, на месте не пытаются \"развести\" как выездные мастера-мошенники. Спасибо за честность и профессионализм.
Спасибо, ребята. Имею ноутбук с очень, как выяснилось, экраном. Специалисты Бибиб
Спасибо, ребята.
Имею ноутбук с очень, как выяснилось, экраном. Специалисты Бибибука нашли ее на просторах нашей планеты, заказали и, спустя некоторое время, установили на мой ноутбук. Спасибо.
Спасибо сервисному центру Бибибук. Хоть и долговато, но все-таки починили мой ноут
Спасибо сервисному центру Бибибук. Хоть и долговато, но все-таки починили мой ноутбук, хотя до этого не могли починить в двух других сервисах. Спасибо. Спасли мой ноутбук.
Спасибо Бибибук, особенно огромное спасибо Марату. Ноутбук сильно грелся и выклю
Спасибо Бибибук, особенно огромное спасибо Марату. Ноутбук сильно грелся и выключался. Почистили ноутбук от пыли, с полным разбором и заменили термопасту, а главное быстро и не дорого. Теперь ноутбук просто летает!
Спасибо сотрудникам Бибибука, справились с очень трудной проблемой в ноутбуке и ч
Спасибо сотрудникам Бибибука, справились с очень трудной проблемой в ноутбуке и что самое важное - спасли фотографии с неработающего жёсткого диска.
В новогодние праздники залил ноутбук шампанским, такое бывает в праздники.Бибиб
В новогодние праздники залил ноутбук шампанским, такое бывает в праздники.
Бибибук помог быстро и чётко, заменив клавиатуру. Думал что до окончания новогодних каникул остался без девайса, но всё обошлось. Спасибо.
Спасибо, Бибибук. Починили ноутбук быстро и недорого.
Спасибо, Бибибук.
Починили ноутбук быстро и недорого.
Спасибо за помощь. Я пенсионерка, ребята отнеслись с понимаеием и помогли решить п
Спасибо за помощь. Я пенсионерка, ребята отнеслись с понимаеием и помогли решить проблему с моим ноутбуком.
Спастбо еще раз.
Благодарю сервисного инженера по имени Марат за оперативное решение проблемы. Ра
Благодарю сервисного инженера по имени Марат за оперативное решение проблемы. Разбил экран на ноутбуке. Оказалась в наличии по низкой цене. Замена заняла 3 минуты. Доволен. Спасибо.
Телефон отремонтировали. Всё работает.
Телефон отремонтировали. Всё работает.
Хорошие мастера, приехали - забрали, на следующий день привезли рабочий ноутбук, д
Хорошие мастера, приехали - забрали, на следующий день привезли рабочий ноутбук, дали гарантию.
Ремонт материнки выполнен в срок. Стоимость не высокая. Обращаюсь во второй раз. К
Ремонт материнки выполнен в срок. Стоимость не высокая. Обращаюсь во второй раз. Качество ремонтных работ хорошая, пропаяли всё четко – вскрывал после ремонта проверял. Рекомендую!
Приехал мастер в офис и заменил жесткий диск на новый за 10 минут. Дали скидку 10% по
Приехал мастер в офис и заменил жесткий диск на новый за 10 минут. Дали скидку 10% по акции. Спасибо Бибибуку!
Видеочип заменили за 2 дня. Работает все исправно! Спасибо за оперативный ремонт м
Видеочип заменили за 2 дня. Работает все исправно! Спасибо за оперативный ремонт мастеру! Рекомендую!
Сломался айфон 5s, сделали диагностику, и сказали в чем проблема - починили за минут
Сломался айфон 5s, сделали диагностику, и сказали в чем проблема - починили за минут 40, дали гарантию пол года, Цена устроила, отдал 1600 руб., на сегодня это редкость. Спасибо ребята.
Ноутбук перестал видеть WI-FI, пришла в сервисный центр “Бибибук”, очень быстро реш
Ноутбук перестал видеть WI-FI, пришла в сервисный центр “Бибибук”, очень быстро решили проблему. Спасибо!
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