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Новая услуга от нашего сервисного центра – Выезд мастера на дом! Подробности по телефону 8 (495) 208-07-07

Ремонт компьютеров в Москве

Ремонт компьютеров в Москве начинается с диагностики. Осмотр опытными мастерами поможет быстро установить и решить проблему. Наш сервисный центр оснащен современным оборудованием, позволяющим реанимировать вашу технику практически из любого состояния: восстановить информацию, модернизировать ПО, произвести замену модулей и узлов.

5 причин, по которым обратиться в сервисный центр необходимо как можно раньше:

  • техника не включается
  • резко упала скорость работы
  • загрузку блокирует вредоносное ПО
  • нагревается корпус
  • во время работы беспокоит непонятный шум.

Большой список поломок, с которыми может столкнуться современный компьютер, требует внимания команды профессионалов – каждый из них специализируется на определенном кластере проблем. Поэтому ремонт компьютеров в Москве лучше поручить опытной и слаженной команде. Если требуется замена физических носителей, техника попадет в руки специалистов по ремонту. В случае проблем с «интеллектом» – опытные программисты проведут полный комплекс мероприятий по восстановлению работоспособности.

Сервисный ремонт ноутбуков

Сервисный ремонт ноутбуков – спрос на эту услугу растет. Ноут стал востребованной альтернативой компьютера, обходиться без него сложно и студенту, и домохозяйке, и бизнесмену. Для многих любимое устройство – источник информации, увлекательное развлечение, инструмент дохода. Его скорейшая починка – это ценность, за которую клиент благодарен вдвойне.

Топ проблем, с которыми пользователь сталкивается наиболее часто:

  • нагрев корпуса
  • маленький временной интервал работы без сети
  • некорректная работа клавиатуры
  • отсутствует подсоединение к Интернету
  • в устройство попала влага.

Наши эксперты устранят проблему, произведут чистку, заменят термопасту – подарят устройству новую жизнь. Ноутбуки достаточно выносливы, при квалифицированном обслуживании они прослужат еще столько же, сколько уже прослужили. В то же время новые модели не лишены недостатков, иногда проблемы начинаются с первых дней использования. Грамотная настройка и своевременный сервисный ремонт ноутбука специалистами нашей компании предотвратят возникновение крупных неполадок, повысят эффективность его работы.

Ремонт планшетов в Москве

Ремонт планшетов в Москве в большинстве случаев требуется из-за падения и попадания влаги. Но есть и другие причины. Экономия в размере гаджета иногда достигается за счет хрупкости и среднего качества некоторых узлов и деталей. В таком случае нужна их замена.

Также распространенным затруднением является отказ «сотрудничать» с более крупным устройством – проблему решит замена USB-порта. Треснувший экран доставляет неприятности: гаджет продолжает работать, но его функциональность значительно снижена и доставляет ряд неудобств.

Специалисты нашего центра:

  • оперативно и недорого произведут замену вышедших из строя деталей
  • обновят стекло и тачскрин
  • приведут устройство в полный порядок.

После ремонта планшета в Москве у наших умельцев ваш гаджет еще долго будет служить для игр и учебы, чтения и просмотра видео, серфинга в интернете. Это удобное, многофункциональное устройство может получить второй шанс в одном из двух сервисных центров «Бибибук».

Ремонт смартфонов в Москве

Ремонт смартфонов в Москве обойдется недорого, если вы обратитесь в наш сервисный центр. Самый маленький из цифровых гаджетов чаще подвергается нежелательному механическому воздействию, страдает от влаги, в неподходящий момент выскальзывает из рук. Но не все потеряно – мастера заменят стекло, почистят платы, починят разъем, восстановят (при необходимости) контакты, файлы и видео. Также востребованными услугами являются разблокировка, русификация и прошивка – наши умелые руки выполнят и это.

Помощь специалистов «Бибибук» понадобится, если:

  • в целом смартфон работает неплохо, но подводят отдельные функции (не работает камера или блютуз)
  • поврежден экран
  • сенсор некорректно реагирует на касания
  • вы не слышите собеседника или он не слышит вас
  • нет соединения с Интернетом, хотя другие устройства «видят» сеть
  • телефон не работает.

Необходимые запасные части для «умного» телефона есть в нашем арсенале. Любой вид ремонта от прошивки до замены матрицы будет выполнен качественно в короткие сроки.

Ремонт компьютеров выезд

Ремонт компьютеров выезд на дом – удобная и востребованная услуга. Проблема в ПО, вирусах, жестком диске, сгоревшей плате?

Точечно определить проблему – задача специалиста высокой квалификации.

Экономия оперативного ремонта ясна клиентам, для которых компьютер и периферийные устройства – важный фундамент бизнеса. Да и мамочке с маленьким ребенком, человеку, ограниченному в передвижении, пригодится такой удобный вид сервиса как ремонт компьютера с выездом на дом.

Ремонт ноутбуков на дому

Ремонт ноутбуков на дому – выбор занятых людей. Если нет возможности приехать к нам, мастер приедет в ваш дом (офис, учреждение) и на месте проведет диагностику. Если это технически возможно, ремонт также будет произведен на месте с подбором и заменой всех необходимых модулей. Старенький ноутбук или недавно купленный – поможем в любом случае. Если устройство не подлежит ремонту, выкупим его по выгодной цене. Быстро и качественно, профессионально и компетентно – мы работаем для людей.

Так же, если вы не знаете куда деть свои старые ноутбуки, компьютера, которые не устраивают вас по каким-то критериям, или просто хотите нового, то мы вам поможем! Наш сервисный центр покупает любые ноутбуки и компьютера, любого уровня поломки, а так же мы приобретаем залитые водой.

Так же приятным дополнением будут низкие цены. Не смотря на довольно низкие цены, качество ремонта продукции не подвергается сомнению.

Находимся мы рядом с метро Бибирево, улица Костромская 17, что так же не может не радовать. Не придется тащиться неизвестно куда по пробкам. Контактный телефон для связи со специалистом, который может проконсультировать вас 8 (495) 208-07-07.

Отзывы наших клиентов:

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Оперативность, качество работы, низкая цена! Рекомендую!
«24.06.2020» отзыв от: Семён

Оперативность, качество работы, низкая цена! Рекомендую!

Лучший сервисный центр. Если не в Москве, то в Бибирево точно!Всё сделано было чёт
«21.03.2020» отзыв от: ivan

Лучший сервисный центр. Если не в Москве, то в Бибирево точно!
Всё сделано было чётко, правильно, быстро и любезно.

Мы в пылу празднования Нового года случайно разлили с пол бокала шампанского на н
«13.01.2020» отзыв от: Виталий

Мы в пылу празднования Нового года случайно разлили с пол бокала шампанского на ноутбук, у меня чуть сердце не остановилось, мигом протрезвел. Быстро отключил, на следующий день набрал Бибибук и привез, надежд особо не было, но через день отдали полностью рабочий. Я в приятном шоке, спасибо, ребят!

Спасибо сервисному центру "Бибибук", починили матрицу, детали были в наличии, поэт
«20.08.2019» отзыв от: Владимир

Спасибо сервисному центру "Бибибук", починили матрицу, детали были в наличии, поэтому ждать долго не пришлось)) Цены очень приемлемые

Все понравилось, починили мой ноутбук на месте, подождала минут 40, ребята вежливые
«09.04.2019» отзыв от: Ирина

Все понравилось, починили мой ноутбук на месте, подождала минут 40, ребята вежливые. Спасибо!

А у меня ноутбук начал дико тормозить, прям невозможно открыть ни видео, ни фотки.
«25.12.2018» отзыв от: Сергей Некрасов

А у меня ноутбук начал дико тормозить, прям невозможно открыть ни видео, ни фотки. Я в нем особо не разбираюсь - принес Бибибуку, сказали, что нужно поменять жесткий диск, так не только поменяли за копейки, но еще и сбросили всё нужные данные на новый. Спасибо, доволен)

Купил новую видеокарту и решил ее немножечко разогнать... сжег БП и Южный мост. Так
«11.09.2018» отзыв от: Maks

Купил новую видеокарту и решил ее немножечко разогнать... сжег БП и Южный мост. Так БП заменили, Юг подняли, Южный мост оживили, Карл! Спасибо Бибибук, впредь буду внимательней

А у меня вот ноутбук работал только от розетки, батарея совсем не держала. Друг пос
«06.05.2018» отзыв от: Николай Павлов

А у меня вот ноутбук работал только от розетки, батарея совсем не держала. Друг посоветовал Бибибук, сначала сомневался, но пришлось нести - не жалею, всё сделали быстро и аккуратно, цена устроила. теперь радуюсь что моему ноуту не нужна постоянно розетка

Перестал заряжаться планшет Samsung, отнесла, заменили батарею на следующий день пра
«29.01.2018» отзыв от: Наталия

Перестал заряжаться планшет Samsung, отнесла, заменили батарею на следующий день практически по ее себестоимости. Теперь мой планшетик опять работает, спасибо:)

Ребенок столкнул ноутбук со стола, перестал работать жесткий диск. На нем были важ
«09.10.2017» отзыв от: Евгений

Ребенок столкнул ноутбук со стола, перестал работать жесткий диск. На нем были важные документы, фотографии и видео архив семейный. Очень переживал, что не удастся реанимировать все это. Специалисты в СЦ "Бибибук", все восстановили на 100% и перенесли на новый жесткий диск. Огромная благодарность!

Сделали ноут Асус, проблема была с кулером охлаждения и с высохшей термопастой. За
«13.06.2017» отзыв от: Сергей

Сделали ноут Асус, проблема была с кулером охлаждения и с высохшей термопастой. Заменили, почистили теперь работает отлично.

Спасибо огромное бибибуку что он есть!Есть бибибук - есть комп)
«07.05.2017» отзыв от: Александр

Спасибо огромное бибибуку что он есть!
Есть бибибук - есть комп)

Спасибо за ремонт видеокарты ноутбука HP уложились в нужный мне срок, благодаря эт
«31.03.2017» отзыв от: Виктор Николаевич

Спасибо за ремонт видеокарты ноутбука HP уложились в нужный мне срок, благодаря этому мой рабочий процесс не был нарушен.

Менял видеочип на ноутбуке. Делали быстро и дали гарантию. Работает исправно. Благ
«19.02.2017» отзыв от: Светлана

Менял видеочип на ноутбуке. Делали быстро и дали гарантию. Работает исправно. Благодарен!

Починили ноутбук после падения. Была проблема с жестким диском как оказалось. Мар
«09.01.2017» отзыв от: Игорь

Починили ноутбук после падения. Была проблема с жестким диском как оказалось. Марату отдельное спасибо.

Спасибо. Очень близко от метро и цены соответствуют заявленным по телефону., что н
«18.10.2016» отзыв от: Сергей

Спасибо. Очень близко от метро и цены соответствуют заявленным по телефону., что не часто происхожит в других местах.

Спасибо, ребята. Очень помогли с Samsung S6. Починили контроллер питания, всё работает.<
«13.09.2016» отзыв от: Игорь Михайлович

Спасибо, ребята. Очень помогли с Samsung S6. Починили контроллер питания, всё работает.

Спасибо, Бибибук. Все цены, указанные на сайте соответствуют, на месте не пытаются
«29.07.2016» отзыв от: Михаил

Спасибо, Бибибук. Все цены, указанные на сайте соответствуют, на месте не пытаются \"развести\" как выездные мастера-мошенники. Спасибо за честность и профессионализм.

Спасибо, ребята. Имею ноутбук с очень, как выяснилось, экраном. Специалисты Бибиб
«24.05.2016» отзыв от: Пётр

Спасибо, ребята.
Имею ноутбук с очень, как выяснилось, экраном. Специалисты Бибибука нашли ее на просторах нашей планеты, заказали и, спустя некоторое время, установили на мой ноутбук. Спасибо.

Спасибо сервисному центру Бибибук. Хоть и долговато, но все-таки починили мой ноут
«20.05.2016» отзыв от: Василий

Спасибо сервисному центру Бибибук. Хоть и долговато, но все-таки починили мой ноутбук, хотя до этого не могли починить в двух других сервисах. Спасибо. Спасли мой ноутбук.

Спасибо Бибибук, особенно огромное спасибо Марату. Ноутбук сильно грелся и выклю
«19.05.2016» отзыв от: Аркадий

Спасибо Бибибук, особенно огромное спасибо Марату. Ноутбук сильно грелся и выключался. Почистили ноутбук от пыли, с полным разбором и заменили термопасту, а главное быстро и не дорого. Теперь ноутбук просто летает!

Спасибо сотрудникам Бибибука, справились с очень трудной проблемой в ноутбуке и ч
«23.02.2016» отзыв от: Пётр Игнатов

Спасибо сотрудникам Бибибука, справились с очень трудной проблемой в ноутбуке и что самое важное - спасли фотографии с неработающего жёсткого диска.

В новогодние праздники залил ноутбук шампанским, такое бывает в праздники.Бибиб
«04.01.2016» отзыв от: Андрей

В новогодние праздники залил ноутбук шампанским, такое бывает в праздники.
Бибибук помог быстро и чётко, заменив клавиатуру. Думал что до окончания новогодних каникул остался без девайса, но всё обошлось. Спасибо.

Спасибо, Бибибук. Починили ноутбук быстро и недорого.
«17.12.2015» отзыв от: Николай

Спасибо, Бибибук.
Починили ноутбук быстро и недорого.

Спасибо за помощь. Я пенсионерка, ребята отнеслись с понимаеием и помогли решить п
«21.11.2015» отзыв от: Ольга Михайловна

Спасибо за помощь. Я пенсионерка, ребята отнеслись с понимаеием и помогли решить проблему с моим ноутбуком.
Спастбо еще раз.

Благодарю сервисного инженера по имени Марат за оперативное решение проблемы. Ра
«15.11.2015» отзыв от: Олег

Благодарю сервисного инженера по имени Марат за оперативное решение проблемы. Разбил экран на ноутбуке. Оказалась в наличии по низкой цене. Замена заняла 3 минуты. Доволен. Спасибо.

Телефон отремонтировали. Всё работает.
«25.10.2015» отзыв от: Георгий

Телефон отремонтировали. Всё работает.

Хорошие мастера, приехали - забрали, на следующий день привезли рабочий ноутбук, д
«25.10.2015» отзыв от: Сергей Тихомиров

Хорошие мастера, приехали - забрали, на следующий день привезли рабочий ноутбук, дали гарантию.

Ремонт материнки выполнен в срок. Стоимость не высокая. Обращаюсь во второй раз. К
«11.09.2015» отзыв от: Владимир Герасимов

Ремонт материнки выполнен в срок. Стоимость не высокая. Обращаюсь во второй раз. Качество ремонтных работ хорошая, пропаяли всё четко – вскрывал после ремонта проверял. Рекомендую!

Приехал мастер в офис и заменил жесткий диск на новый за 10 минут. Дали скидку 10% по
«23.08.2015» отзыв от: Марины Шумкова

Приехал мастер в офис и заменил жесткий диск на новый за 10 минут. Дали скидку 10% по акции. Спасибо Бибибуку!

Видеочип заменили за 2 дня. Работает все исправно! Спасибо за оперативный ремонт м
«12.05.2015» отзыв от: Бижов Егор

Видеочип заменили за 2 дня. Работает все исправно! Спасибо за оперативный ремонт мастеру! Рекомендую!

Сломался айфон 5s, сделали диагностику, и сказали в чем проблема - починили за минут
«15.02.2015» отзыв от: Петров Александр

Сломался айфон 5s, сделали диагностику, и сказали в чем проблема - починили за минут 40, дали гарантию пол года, Цена устроила, отдал 1600 руб., на сегодня это редкость. Спасибо ребята.

Ноутбук перестал видеть WI-FI, пришла в сервисный центр “Бибибук”, очень быстро реш
«08.11.2014» отзыв от: Киреева Марина

Ноутбук перестал видеть WI-FI, пришла в сервисный центр “Бибибук”, очень быстро решили проблему. Спасибо!

Сервисный центр +79687175201 Костромская д.17 Москва , 127549 Russia 5.0 5.0 33 33 Оперативность, качество работы, низкая цена! Рекомендую!

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